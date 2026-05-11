João Cancelo signe un record inédit

João Cancelo est un homme de championnat. Titulaire ce dimanche soir lors du succès du Barça face au Real Madrid (2-0), le latéral portugais a décroché le premier titre de champion d’Espagne de sa carrière. Un nouveau trophée qui vient garnir une collection déjà ébouriffante qui ferait rêver beaucoup de joueurs.

Champion de partout

Sacré à la fois champion d’Italie avec la Juventus, champion d’Angleterre avec Manchester City, champion d’Allemagne avec le Bayern et donc maintenant champion d’Espagne avec les Blaugrana, le Lusitanien de 31 ans est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter quatre des cinq grands championnats européens. Sans oublier également son titre de champion avec Benfica, son club formateur.

Va falloir qu’il songe à s’acheter une seconde armoire à trophées.

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