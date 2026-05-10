Habib Beye : «J'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne»

L’extincteur, ça a du bon. Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, Marseille a retrouvé la victoire, ce dimanche, au Havre (1-0). L’OM entamera la dernière journée de Ligue 1 dans la peau du sixième, à trois points de Rennes, cinquième, qu’il accueille.

Habib Beye s’est logiquement réjoui de cette victoire. « C’est une satisfaction pour mes joueurs, qui ont vécu une semaine difficile, a commenté l’ancien coach de Rennes au micro de Ligue 1 +, en référence à la mise au vert des Marseillais cette semaine. Il fallait qu’on soit tous ensemble ce soir pour gagner ce match. »

« Ça n’a pas été simple, a poursuivi le Marseillais. [Les joueurs] n’ont pas fait ce qu’il fallait non plus, mais ce soir, ils sont allés chercher cette victoire avec le combat et la solidarité. […] On a été pointés du doigt parce qu’on n’a pas été performants. »

« J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne »

L’OM s’est imposé grâce à un penalty inscrit par Mason Greenwood, qui a salué son entraîneur après son but. « L’image est belle et nécessaire, a commenté Habib Beye, qui s’est ensuite plaint du traitement médiatique dont il fait l’objet. Quand je vois les mensonges qui sont racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, quand j’entends que j’ai eu un clash et que j’ai arrêté l’entraînement à cause de Mason Greenwood, c’est ça qui me désole dans le métier que nous vivons. Plus rien n’est vérifié, c’est la course à l’info et à la mauvaise info malheureusement et au mensonge, et c’est ça qui me dérange. »

« Ce qui me dérange, ce n’est pas ce qui est dit, a-t-il enchaîné ensuite, en conférence de presse. Ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clairs maintenant. Aujourd’hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d’Habib Beye. Ce n’est pas l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n’y a pas marqué Habib Beye, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l’entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l’entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye… […] J’ai une famille, j’ai des enfants. Et je peux vous dire que quand même, j’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Rarement. Et je vous dis, je suis solide. Je suis très, très solide. »

Saison sauvée contre Rennes ?

L’OM assure l’essentiel au Havre