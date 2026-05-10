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Metz piste l'entraîneur de son adversaire du soir

UL
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Metz piste l'entraîneur de son adversaire du soir

Il ne faut pas le faire venir en Lorraine pour rien. Ce Metz-Lorient du dimanche soir (21 heures) compte pour du beurre, ou presque, parce que Metz a choisi de quitter la Ligue 1 la tête basse et que Lorient n’a plus rien à jouer, mais les deux bancs de touche des promus seront scrutés. Benoît Tavenot, entraîneur messin, vit sans doute son dernier match à Saint-Symphorien.

Selon les infos du Républicain Lorrain, Metz ferait d’Olivier Pantaloni sa priorité. Le Corse sort d’une magnifique saison chez les Merlus, assurés tôt du maintien et candidats au top 10. Il souhaiterait toutefois disposer de quelques certitudes avant de s’engager à Metz, prétendant à une « remontée immédiate », selon son président Bernard Serin.

La star de l’été ?

Oliver Pantaloni est décidemment très courtisé. L’entraîneur de 59 ans a recalé Nantes, Reims est sur les rangs. Le nom de son remplaçant à Lorient n’a pas encore été dévoilé.

Pascal Dupraz reste à l’écoute.

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UL

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