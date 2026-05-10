S’abonner au mag
  • France
  • Stade de Reims

Reims dit au revoir à son entraîneur

UL
Réactions
Reims dit au revoir à son entraîneur

Pas de montée, pas de contrat. Incapable de se qualifier pour les play-offs malgré un dernier carton contre Pau (5-2), Reims jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Derrière Rodez, le Red Star et Le Mans malgré son gros budget (20 millions d’euros, le quatrième du Championnat), la direction du SDR a décidé de griller un fusible.

Dall’Oglio en approche ?

L’entraîneur belge Karel Geraerts prend la porte, selon les infos d’Ici Champagne-Ardenne. Son contrat expirait en juin 2027. Olivier Dall’Oglio, actuellement sans club, serait dans la short list des Rémois. Les départs de Valentin Atangana (25 millions), Abdoul Koné (17 millions) et bientôt de la révélation Patrick Zabi à Newcastle assurent aux Champenois quelques deniers.

Après le départ de Nico’ Pallois, c’est l’heure du ménage à Reims.

Pallois quitte Reims, mais n’arrête pas sa carrière

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.