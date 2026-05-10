Scènes de chaos lors du derby de Prague

Le CSC de l’année. Alors que le Slavia Prague avait quasiment assuré son titre et gagnait 3-2 lors du derby face au Sparta, les supporters locaux ont décidé d’envahir la pelouse de la Fortuna Arena dans les arrêts de jeu. La situation a immédiatement dégénéré et ce qui devait être des célébrations pour le gain du championnat s’est transformé en agression entre supporters, mais à l’encontre des joueurs adverses.

Jakub Surovčík, Jakub Martinc et Matyáš Vojta ont été pris à partie lors de cet envahissement violent. Le premier a d’ailleurs, à qui on a écrasé un fumigène sur la nuque (oui, oui), rapidement réagi : « Qu’une personne vienne vers moi pendant le match, me menace en face et m’agresse est absolument inacceptable. Je vais engager une procédure judiciaire. » Plus tôt dans la soirée, l’arbitre de la rencontre avait dû interrompre le jeu à la 9ᵉ minute.

*Slavia 3 minuty od zaklepania mistrza* Kibice Slavii: pic.twitter.com/tfpiMIlHyt — Michał (@majkeI1999) May 9, 2026

« C’est une honte »

Après cette fin de match chaotique, le président du Slavia Prague, Jaroslav Tvrdík, a déclaré sur les réseaux sociaux du club : « Nous ne pouvons que nous excuser, a-t-il déclaré. Nous devons y réagir pour l’avenir afin de ne plus jamais reproduire de telles situations. C’est difficile. Trois ou quatre minutes nous séparaient des célébrations du titre ; je crois que les joueurs l’auraient mérité. Au lieu de cela, c’est probablement la plus grande honte que j’aie connue en onze ans au club. Je m’excuse auprès de tous les supporters normaux qui sont restés dans les tribunes, je m’excuse auprès de tous les spectateurs devant leurs écrans. C’est une honte, nous devons vivre avec. »

Sur son compte personnel, a également annoncé la fermeture immédiate de la tribune nord « tant que tous les auteurs de l’agression des joueurs de l’AC Sparta Prague et des attaques pyrotechniques contre le secteur des supporters visiteurs n’auront pas été identifiés et traduits devant les autorités judiciaires. » Suite à ces scènes déplorables, les sanctions pourraient être lourdes pour le Slavia Prague, qui devrait perdre la rencontre sur tapis vert et n’est donc pas encore assuré de soulever le titre de champion.

Inqualifiable.

Lens prête un troisième couteau au Sparta