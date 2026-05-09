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Les Espoirs aussi ont leur trophée

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Les Espoirs aussi ont leur trophée

Roulez jeunesse. Comme la saison dernière, le Trophée espoir du football sera remis au Vélodrome le 14 mai prochain aux joueurs qui se sont illustrés lors de cette saison 2025-2026 dans les championnats nationaux U17 et U19.

Comme les grands

À l’instar des Trophées UNFP, les jeunes talents tricolores seront récompensés. Chez les U17, comme chez les U19 qui évoluent à l’échelon National, six joueurs sont nommés parmi les catégories gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants. Certains sont déjà des figures connues du grand public, comme Ugo Lamare El Kadmiri qui a connu ses premières minutes en professionnel avec l’Olympique de Marseille face à Lorient et à Nantes.

Avant de les voir débarquer sur les pelouses de Ligue 1 ?

Monaco, le PSG et l’OM sur le pont en Youth League

LB

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