Frank McCourt a trouvé un associé pour son deal avec TikTok

Alors que Frank McCourt avait déclaré, mi-janvier son intention de racheter les parts américaines du réseau social chinois TikTok, l’agence Reuters annonce ce mardi que le propriétaire de l’Olympique de Marseille a trouvé – sans passer par la case Qui veut devenir mon associé – un business partner pour le rejoindre dans une vente estimée à 100 millions de dollars.

Alexis Ohanian était jusqu’alors surtout connu pour deux choses : être le mari de Serena Williams et avoir cofondé le réseau social Reddit en 2005, avant de le revendre un an plus tard au groupe Condé Nast. En parallèle, cet entrepreneur de la tech a investi pas mal de billes sur des plateformes telles que Patreon (sur laquelle on peut financer des créateurs de contenus) et OpenSea (un marché de NFT). Un CV qui a visiblement séduit McCourt : « Il dispose d’une vaste d’expérience qui lui permet de connaître la situation dans laquelle étaient les médias sociaux et, je pense, de bien comprendre leur évolution. »

Cette association s’inscrit dans le cadre du Project Liberty, lancé par McCourt et qui entend aider les internautes à reprendre le contrôle de leur vie numérique. « D’une part, il s’agit d’un projet qui repose sur une technologie très sophistiquée et, d’autre part, nous avons affaire à un public très spécifique lorsqu’il s’agit de démontrer la validité de cette technologie, son fonctionnement et sa nécessité », a-t-il ajouté pour justifier le recrutement d’Ohanian.

En matière de public très spécifique, tout va bien, il est déjà rôdé avec celui du Vélodrome.

