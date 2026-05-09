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Manchester United cale, Bournemouth et Brighton continuent de rêver

TB
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Manchester United cale, Bournemouth et Brighton continuent de rêver

La tête dans les étoiles. Et si Bournemouth disputait la Ligue des champions la saison prochaine ? Cette phrase, a priori insensée en début de saison, ne l’est plus autant devant la sixième place de la bande d’Andoni Iraola. Dans une rencontre marquée par deux expulsions coup sur coup en fin de première période et un spectacle pas toujours au rendez-vous, les Cherries sont allés chercher les points à Fulham (0-1). Après les deux interventions vidéo pour renvoyer Ryan Christie et Joachim Andersen sous la douche pour des tacles bien trop haut, c’est le Brésilien Rayan qui aura eu le dernier mot d’une frappe lointaine. Prudence toutefois pour les Sudistes, puisque leurs voisins de la côte, Brighton, ont également assuré le coup. Sans grande difficulté cette fois, les deux têtes de Jack Hinshelwood et Lewis Dunk mettant rapidement Wolverhampton au pas (3-0). Yankuba Minteh viendra même s’inviter au tableau d’affichage en fin de partie, pour le plaisir.

Manchester United impuissant

À l’étage supérieur, Manchester United s’est fait bouger comme rarement ces dernières semaines à Sunderland (0-0). Les Red Devils auraient même pu plier le genou au Stadium of Light, si la frappe de Lutsharel Geertruida ne s’était pas échouée sur le montant d’un Senne Lammens globalement inspiré, parfois heureux. Premier (et unique) tir cadré pour les visiteurs ? Un plat du pied de Matheus Cunha directement sur Robin Roefs dans le temps additionnel. Trop peu pour valider une bonne fois pour toutes leur place sur le podium.

On en connaît un qui va donc devoir passer l’été avec sa tignasse…

Sunderland 0-0 Manchester United

Brighton 3-0 Wolverhampton

Buts : Hinshelwood (1ère), Dunk (5e) et Minteh (86e)

Fulham 0-1 Bournemouth

But : Rayan (53e)

Expulsions : Andersen (45e) pour les Cottagers // Christie (41e) pour les Cherries

Bournemouth suspend un de ses joueurs, accusé d’être insistant avec des mineures

TB

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