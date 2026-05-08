Bournemouth suspend un de ses joueurs, accusé d’être insistant avec des mineures

À vomir. Le club de Bournemouth a annoncé ce vendredi avoir suspendu Álex Jiménez jusqu’à nouvel ordre. Le latéral droit est accusé d’avoir été insistant avec des mineures, dont l’une est âgée de 15 ans seulement.

Dans un communiqué, le club, actuellement sixième de Premier League, déclare : « L’AFC Bournemouth a pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant le latéral droit Alex Jimenez. Le club comprend la gravité de la situation et une enquête est en cours. »

Club statement: Álex Jiménez — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 8, 2026

« Je préfère les filles plus jeunes »

Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, plusieurs filles ont déclaré avoir reçu des messages déplacés de l’Espagnol de 21 ans. Certaines ont divulgué les échanges par des captures d’écran.

Sur l’une d’entre elles, on peut lire : « Je ne suis jamais sorti avec une fille de 15 ans » ; « Je préfère les filles plus jeunes. » Les Cherries ont annoncé que Jiménez, qui a disputé 31 matchs en Premier League cette saison, ne sera pas dans l’effectif pour le match face à Fulham samedi.

Encore et encore.

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