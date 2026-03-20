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  • Bournemouth-Manchester United (2-2)

Non, Manchester United n'est pas (encore) guéri

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Non, Manchester United n'est pas (encore) guéri

  Bournemouth 2-2 Manchester United

Buts : Christie (67e) et Kroupi (81e, SP) pour Bournemouth // Fernandes (61e, SP) et Hill CSC (71e)

Pourtant, Bournemouth a su se montrer généreux… Mais Manchester United n’a pas su s’imposer, malgré un penalty offert par Álex Jiménez (au contact de Matheus Cunha) et transformé par Bruno Fernandes à l’heure de jeu puis un improbable but contre son camp signé James Hill sur corner à vingt minutes du terme. Car à chaque fois, les locaux ont égalisé : d’abord par Ryan Christie, et ensuite via Éli Junior Kroupi.

Maguire fautif

Dans cette rencontre comptant pour la 31e journée de Premier League et durant laquelle toutes les réalisations ont été inscrites dans le second acte, l’attaquant français a en effet profité d’une faute d’Harry Maguire (expulsé sur le coup) sur Evanilson pour assurer le point du nul sur péno. Un résultat prouvant que les Red Devils ne sont pas (encore) totalement guéris, malgré les bons résultats récents observés depuis l’arrivée de Michael Carrick. Allez, il faut reprendre son traitement !

Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

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