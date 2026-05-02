Au Canada, un joueur célèbre son but avec sa carte de visite

Plus facile à sortir qu’une bandelette. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, l’Inter Toronto s’est largement imposé à domicile (4-1) face à l’Atlético Ottawa dans le cadre de la quatrième journée de Première Ligue canadienne. Un succès qui permet à la nouvelle franchise du championnat national de pointer provisoirement à la deuxième place du classement et rendu possible grâce à un doublé de l’attaquant Tomasz Skublak.

Après une mi-temps nulle et vierge, l’ouverture du score tombe peu après la reprise lorsque Skublak reprend de volée un long ballon aérien qui rebondit dans la surface et l’envoie au fond des filets d’une frappe croisée qui rentre avec l’aide du poteau. Clairement le but de la rencontre et pour le célébrer, le joueur de 28 ans a couru vers la caméra et sorti de sa chaussette une carte de visite à son nom en mimant un coup de téléphone.

Tomasz Skublak opens the floodgates with a clinical volley to ignite a massive second half for @inter__toronto. Tonight's @VWcanada Moment of the Match.#CPLSoccer pic.twitter.com/7JyAorqicU — Canadian Premier League (@CPLsoccer) May 2, 2026

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« Je suis joueur à plein temps à l’Inter Toronto, mais je suis aussi agent immobilier à plein temps, a expliqué le joueur du match après la rencontre. Comme je dépense beaucoup d’argent en marketing pour mon activité en dehors du football, je me suis dit qu’il fallait en profiter pour faire un peu de pub gratuite ici ».

On ne l’avait pas vue venir cette facette du football moderne.

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