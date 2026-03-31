Le Canada va révolutionner le hors-jeu

Figurez-vous Arsène… que le hors-jeu va enfin être changé ! En effet, la Ligue canadienne, épaulée par la FIFA, a annoncé que la loi Wenger sur le hors-jeu allait être testée dès la reprise de la saison régulière, le 4 avril prochain. Mais kézako la loi Wenger ? Depuis 2020, Arsène Wenger porte un projet de réforme, visant à laisser plus de libertés aux attaquants et mettre fin aux hors-jeu signalés au millimètre : ainsi, un attaquant n’est en position illicite que si la quasi-intégralité de son corps se situe derrière le dernier défenseur. Tant qu’il n’y pas d’« espace libre » entre les deux joueurs, l’attaquant ne sera pas considéré comme hors-jeu.

Le challenge vidéo également à l’essai

Dans un communiqué, la FIFA précise : « En introduisant un seuil visuel plus clair, cet essai vise à rétablir un avantage offensif plus important et à dynamiser le déroulement des matchs. » Dans ce cadre révolutionnaire, la Ligue canadienne va également tester le Football Video Support (FVS), un challenge vidéo indépendant de la VAR, permettant aux entraîneurs de demander qu’une action soit révisée, comme au volley-ball. Chaque entraîneur aura une limite d’une demande de révision par match.

À quand l’interdiction du retour en zone ?

Et si on jouait toute la Coupe du monde au Canada ?