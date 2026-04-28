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PSG-Bayern : l'arbitre VAR fait déjà polémique

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PSG-Bayern : l'arbitre VAR fait déjà polémique

Et hop, une excuse de trouvée ! Alors que la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich sera arbitrée par le Suisse, monsieur Sandro Schärer, la nomination des officiels désignés pour la VAR devrait poser quelques problèmes aux supporters parisiens. En effet, les Espagnols, messieurs Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernández officieront à la vidéo, avec un joli passif lié au PSG.

Deux penaltys et un rouge refusés pour le PSG

Contre Liverpool, en quarts de finale retour, le duo avait ainsi refusé deux penaltys à Paris, pour un tacle d’Ibrahima Konaté sur Warren Zaïre-Emery, puis pour une poussette du même défenseur sur Nuno Mendes. De plus, en 2020 contre Manchester City, monsieur Del Cerro Grande – arbitre principal ce soir-là – n’avait pas expulsé Kevin De Bruyne, pourtant auteur d’une vilaine semelle sur Idrissa Gueye.

On verra donc qui du PSG ou du Bayern est arbitré comme un grand club.

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