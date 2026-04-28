Manchester City en colère contre le calendrier de fin de saison

Tout le monde n’est pas le Paris Saint-Germain. La fin de saison approche à grands pas pour Manchester City. Tandis que le titre de champion risque de se jouer jusqu’à la dernière journée avec Arsenal, les Citizens ont aussi une finale de FA Cup contre Chelsea. Une situation qui pose problème à Pep Guardiola.

Selon les informations d’ESPN, la mauvaise gestion du calendrier de la part de la ligue anglaise ne passe carrément pas. Plusieurs sources ont indiqué que les Citizens avaient proposé plusieurs solutions pour éviter tout risque de calendrier surchargé en fin de saison.

Une finale calée entre deux matchs de Premier League

Parmi elles, notamment le changement de match contre Crystal Palace. Guardiola aurait souhaité affronter les Eagles en avril à la place de Burnley, vu que la troupe de Jean-Philippe Mateta pouvait potentiellement être encore engagée en Ligue Conférence et donc avoir un calendrier trop compliqué à modifier.

Malgré leurs nombreuses demandes, la ligue n’a pas bronché d’un poil : la bande de Pep Guardiola défiera donc Crystal Palace le 13 mai, puis Chelsea en finale de FA Cup le 16 mai, avant un déplacement à Bournemouth 19 mai.

Pour chambouler les calendriers, prenez exemple sur la LFP !

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