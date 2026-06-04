Manchester City menace de poursuivre le concurrent de Florentino Pérez

C’est la course à l’échalote pour la présidence du Real Madrid. Tandis que Florentino Pérez annonçait ce mercredi soir l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène en cas de réélection, son opposant Enrique Riquelme a lui aussi fait de grandes promesses.

Invité à l’émission El Hormiguero, l’homme d’affaires espagnol promettait quant à lui les arrivées de Rodri, mais surtout d’Erling Haaland, se présentant même sur le plateau avec un maillot du Real Madrid floqué au nom de l’attaquant norvégien. Le candidat a même annoncé « rembourser les cotisations de tous les socios » s’il ne tenait pas ses promesses.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones. 💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas. vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

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Ce petit numéro n’a pas plu au club et à l’entourage du Viking. Le père et l’agent de Haaland n’ont pas tardé à faire part d’un communiqué : « Très divertissant… mais ce n’est pas vrai. Nous souhaitons le meilleur aux deux candidatures. »

Contacté par Marca, le club cityzen se montre un peu moins tendre avec Riquelme et le menace de poursuites judiciaires. « Les rumeurs venues d’Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permet. Nous envisageons des poursuites judiciaires pour l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte. »

Moins adroit que le vrai Riquelme.

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