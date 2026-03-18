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  • Manchester City-Real Madrid (1-2)

Vinicius justifie sa célébration

LL
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Vinicius justifie sa célébration

Il avait coché la date. Vinicius Junior n’a pas manqué de répondre aux supporters de Manchester City après son doublé lors de la victoire et de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions du Real Madrid à l’Etihad Stadium (1-2).

L’attaquant brésilien avait dans un coin de sa tête le tifo moqueur que les supporters de Skyblues avaient déployé à l’occasion du quart aller de l’an passé au sujet du Ballon d’or remporté par Rodri aux dépens de Vinicius. Ce mardi, ce dernier s’est moqué d’eux en faisant semblant de pleurer après avoir converti son pénalty, une célébration visée qu’il a confirmé en interview d’après-match.

https://x.com/MadridXtra/status/2034003496391827709?s=20

« C’est une célébration à laquelle j’avais pensé parce que la dernière fois que je suis venu ici, les supporters ont dit qu’il fallait que j’arrête de pleurer, et donc j’ai fait semblant de pleurer. Je respecte beaucoup les supporters de Manchester City, ils se comportent toujours très bien, ils supportent leurs joueurs mais j’ai fait cette célébration et j’espère qu’ils ne vont pas s’énerver pour ça », a-t-il expliqué au micro de Canal Plus.

En tout cas, ils ne vont pas en quarts.

Le Real Madrid prive Manchester City d’un come-back

LL

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