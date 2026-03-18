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  • Manchester City-Real Madrid (1-2)

Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola

AR
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Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola

Big Bisous Bien Baveux. Si vous pensiez qu’Antonio Rüdiger allait se tenir à carreau ce mardi contre Manchester City, eh bien c’est raté. Tout juste qualifié après avoir surclassé les Skyblues chez eux (1-2), Rüdiger est venu chercher des noises à Pep Guardiola au moment de lui serrer la main.

Les deux hommes ont échangé quelques mots d’amour avant qu’Arbeloa lui-même vienne s’occuper de son joueur. En guise de réponse, Guardiola mime quelques baisers en direction du défenseur. Prend ça en plein dans le cœur.

Le fou du bus

El Loco (le fou, NDLR), comme on le surnomme à Madrid depuis son arrivée en 2022, en a fait son image de marque, à se demander si l’Allemand ne joue pas un rôle. Mais pour Eduardo Camavinga, son coéquipier a simplement un caractère un peu trop affirmé. « C’est peut-être un fou, mais c’est un bon fou. Pour moi, Rüdiger est une personne très intelligente et très drôle. Il vous met à l’aise dès le premier instant et c’est agréable de s’asseoir et de discuter avec lui », avait-il expliqué dans un entretien avec El País.

Dommage pour lui, le mag sur les Bad Boys est déjà sorti.

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AR

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