Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola

Big Bisous Bien Baveux. Si vous pensiez qu’Antonio Rüdiger allait se tenir à carreau ce mardi contre Manchester City, eh bien c’est raté. Tout juste qualifié après avoir surclassé les Skyblues chez eux (1-2), Rüdiger est venu chercher des noises à Pep Guardiola au moment de lui serrer la main.

Les deux hommes ont échangé quelques mots d’amour avant qu’Arbeloa lui-même vienne s’occuper de son joueur. En guise de réponse, Guardiola mime quelques baisers en direction du défenseur. Prend ça en plein dans le cœur.

Guardiola felicita a todos los jugadores del Real Madrid, todos les dan la mano sin problema, hasta que llega el demente de Rudiger y le empieza a decir de todo. Ese chico necesita ayuda urgente, tiene problemas serios. Es peligroso. pic.twitter.com/6W8e6aXGFg — -1899- (@_Futbolero_) March 18, 2026

Le fou du bus

El Loco (le fou, NDLR), comme on le surnomme à Madrid depuis son arrivée en 2022, en a fait son image de marque, à se demander si l’Allemand ne joue pas un rôle. Mais pour Eduardo Camavinga, son coéquipier a simplement un caractère un peu trop affirmé. « C’est peut-être un fou, mais c’est un bon fou. Pour moi, Rüdiger est une personne très intelligente et très drôle. Il vous met à l’aise dès le premier instant et c’est agréable de s’asseoir et de discuter avec lui », avait-il expliqué dans un entretien avec El País.

Dommage pour lui, le mag sur les Bad Boys est déjà sorti.

Vinícius justifie sa célébration