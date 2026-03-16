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L'idée surprenante de Guardiola pour renverser le Real

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Guardiola annule l'entraînement de City à la veille du retour face au Real Madrid

À quitte ou double. Alors que Manchester City devait s’entraîner ce lundi à partir de 16 heures, Pep Guardiola a choisi d’annuler la séance. Parce qu’il en a marre et qu’il prépare ses valises ? Parce que ses joueurs le lâchent ? Non. Présent en conférence de presse, le Catalan a confirmé que cette décision était liée à la manière dont il souhaitait préparer son équipe mentalement pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid.

« Si tu es bien mentalement, tu seras fort, souligne le coach. La tâche est colossale : marquer plus de trois buts contre le Real Madrid, ce n’est pas facile. Le résultat du match aller n’est pas idéal, mais en même temps, nous sommes là, c’est un match de football, tout peut arriver. Il faut rester concentré et essayer d’abord de gagner le match ; ensuite, on verra bien ce qui se passera pendant la rencontre. (…) Si nous parvenons à être efficaces devant le but et surtout à bien défendre, alors nous seront dans le match. »

Le sommeil avant tout

Guardiola avait déjà annulé la séance prévue avant le match contre Dortmund en novembre… et City avait gagné 4-1« On l’a déjà fait par le passé, à de nombreuses reprises. Quand on perdait des matchs, quand on en gagnait, quand l’entraîneur estimait que c’était le mieux pour l’équipe, abonde Bernardo Silva. Avec tous les déplacements qu’on a eus cette semaine, je pense qu’il a jugé préférable qu’on dorme mieux pour revenir demain plus forts et prêts pour le match. »

Rassurez-vous : ils s’entraîneront tout de même mardi, à quelques heures du match.

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