Le Real Madrid prive Manchester City d’un come-back

Après sa large victoire au match aller, le Real Madrid s’est de nouveau imposé face à Manchester City (1-2). Les protégés d’Álvaro Arbeloa se qualifient donc aisément pour les quarts de finale de cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions. Façon Real, quoi.

Manchester City 1-2 Real Madrid

Buts : Haaland (41e) pour les Cityzens // Vinícius Júnior (22e SP, 90e+3) pour les Merengues

Expulsion : Silva (20e) côté City

La voie vers les quarts de finale semblait toute tracée pour le Real Madrid, qui s’était imposé 3 à 0 mercredi dernier au Santiago-Bernabéu. Les Madrilènes se sont qualifiés sans forcer pour la suite de la compétition à l’Etihad Stadium. Si l’aller était marqué du sceau de Fede Valverde, le retour l’est de celui du double buteur Vinícius Júnior (1-2). Ils retrouveront sur leur route soit l’Atalanta, soit le Bayern Munich qui joueront leur match retour ce mercredi, même si le Bayern l’avait largement emporté à l’aller (1-6).

Une expulsion qui fait tache

C’est pourtant Manchester City qui s’est montré dangereux en premier dans cette rencontre, bien décidé à déjouer les pronostics. Alors que Rayan Cherki s’était parfaitement positionné, l’ancien Lyonnais a obligé Thibaut Courtois à s’employer pour détourner le cuir de manière peu académique (3e). Ses tentatives suivantes (10e, 13e) ont donné le même résultat. Mais la main de Bernardo Silva dans sa surface a changé la donne du match (20e). Réduits à dix après l’expulsion de l’international portugais, les Cityzens n’ont pu que constater la transformation du penalty par Vinícius Júnior (0-1, 22e).

Mais c’était compter sans la rébellion des protégés de Pep Guardiola. Après un corner joué à deux entre Tijjani Reijnders et Rayan Ait-Nouri, le cuir a terminé dans les pieds de Jérémy Doku, qui a envoyé un centre au cordeau parfaitement dévié par Erling Haaland dans les cages madrilènes (1-1, 41e). Une égalisation à point nommé pour les Cityzens.

Le Real Madrid (66) est le club ayant obtenu le plus de penalties dans l'histoire de la @ChampionsLeague devant le Bayern (65). #MCIRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) March 17, 2026

Le come-back n’a pas eu lieu

Si Pep Guardiola a opté pour deux changements à la pause afin de rattraper le plus rapidement les trois buts de retard que Manchester City comptait alors sur le Real Madrid, Álvaro Arbeloa a de son côté fait le choix de remplacer son gardien. Les Cityzens n’ont cependant pas réussi à réaliser le come-back. Si les Madrilènes se sont contentés de gérer leur avance, Doku, déjà passeur décisif en première période, a cru avoir fait renaître l’espoir avant que l’arbitre assistant ne lève son drapeau et ne le signale en position de hors-jeu (63e). Ait-Nouri n’a pas eu plus de réussite quinze minutes plus tard, puisque l’arbitre assistant a de nouveau levé son drapeau pour refuser le but qu’il venait tout juste d’inscrire, malgré les vives protestations de l’international algérien (78e). Federico Valverde n’a pas eu plus de réussite de l’autre côté, puisque son but a également été refusé par l’arbitre de touche (82e). Dans le temps additionnel, Vinícius Júnior pensait s’être offert un doublé, avant que son but ne soit de nouveau annulé pour une position de hors-jeu (90e+2). Une question de secondes pour le Brésilien qui a finalement doublé la mise moins d’une minute plus tard en reprenant en une touche le centre parfaitement ajusté d’Aurélien Tchouaméni (1-2, 90e+3).

Kylian Mbappé fait son retour sur les pelouses après presque un mois d'absence 👀#MCIRMA | #UCL pic.twitter.com/c4N39z8juY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Blessé depuis la rencontre face à Osasuna le 21 février dernier, Kylian Mbappé a fait son retour sur les terrains en entrant en jeu à la 69e. S’il n’a pas été décisif durant les 20 minutes qu’il a disputées, il a toutefois écopé d’un carton jaune moins de dix minutes après son come-back, qui a bien été le seul de soirée.

Manchester City (4-1-4-1) : Donnarumma – Ait-Nouri, Dias (Guéhi, 46e), Khusanov, Nunes (Semenyo, 57e) – Rodri (Nico, 74e) – Doku, Rejinders (Aké, 46e), Silva, Cherki – Haaland (Marmoush, 57e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Real Madrid (4-4-2) : Courtois (Lunin, 46e) – Alexander-Arnold (Carvajal, 83e), Rüdiger, Hujsen, García – Valverde, Pitarch (Moran, 74e), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 74e)- Díaz (Mbappé, 69e), Vinícius Júnior. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Vinicius justifie sa célébration