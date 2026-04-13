- Premier League
- J32
- Chelsea-Manchester City (0-3)
Pep Guardiola sait comment Rayan Cherki deviendra plus fort
Et revoilà Rayan Cherki. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour entendre de nouveau Pep Guardiola aduler le numéro 10 des Skyblues. Ce dimanche, le natif de Lyon a ébloui le terrain de son talent en offrant deux passes plus que décisives à ses coéquipiers lors de la victoire de Manchester City contre Chelsea (0-3).
Une prestation remarquée par son entraîneur, qui l’a mentionné en conférence de presse d’après-match : « Rayan a un talent exceptionnel, […] seul lui peut inventer des passes pour Guéhi. »
Guardiola l’aime encore plus haut
Malgré les éloges sur Cherki, Guardiola n’a pas dérogé à son exigence habituelle. L’Espagnol voudrait notamment que Cherki évolue plus haut sur le terrain, pour « jouer proche d’Erling Haaland et des ailiers, pas de Gianluigi Donnarumma comme avant la pause ». Cette position plus avancée lui permettrait de « valoriser ton génie », a-t-il ajouté. Une belle façon de complimenter le Français sur ses capacités, tout en lui rappelant qu’il n’est pas encore arrivé.
Il faut toujours écouter Tina Arena.
<iframe loading="lazy" title="Tina Arena - Aller plus haut (Official Music Video)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/l4n6x24RRM4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
TC