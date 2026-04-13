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Le conseil d’Eden Hazard à Mohamed Salah

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Le conseil d’Eden Hazard à Mohamed Salah

Pote avec le roi belge et bientôt avec le Pharaon ? Eden Hazard est revenu sur la saison, plus que compliquée, de Mohamed Salah. « Il faut savoir se mettre sur d’autres challenges, c’est la vie du foot. On a toujours envie de montrer qu’on est bon, mais parfois il faut être réaliste et se dire que c’est fini », commentait le Belge au micro de Canal+ ce dimanche.

Hazard faisait certainement référence à sa propre carrière. Lui aussi a connu un déclin lors de ses dernières saisons au Real Madrid. N’arrivant pas à retrouver son meilleur niveau après des blessures à répétition, le Bainois avait pris sa retraite en 2023.

Un sourire avant l’arrivée des Parisiens

« J’étais content de le voir marquer ce week-end, […] on a toujours eu une bonne relation », avoue Hazard après la victoire 2-0 des Reds face à Fulham. Salah a marqué son 11e but de la saison, un faible total pour l’Égyptien qui est plutôt habitué à passer la barre des 10 pions avant décembre…

Quant à Liverpool, cette victoire lui permet de rester 5e en Premier League et de redonner un peu d’espoir avant de recevoir le Paris Saint-Germain pour le match retour des quarts de Ligue des champions ce mardi, pour ensuite se déplacer à Everton pour le Merseyside Derby.

Non, ce n’est pas Salah qui peut inquiéter les Parisiens. Aucun autre joueur non plus, en fait…

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