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Au fait, ça donne quoi Neymar avec Santos ?

VM
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Au fait, ça donne quoi Neymar avec Santos ?

Le roi est revenu prendre sa couronne. De retour dans la liste du Brésil et sélectionné ce lundi soir par Carlo Ancelotti pour aller disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Neymar est sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes depuis plusieurs heures. Au moment où Don Carlo a prononcé le nom du Ney’, les foules se sont soulevées et l’engouement a été impressionnant. Mais maintenant que les émotions sont retombées, Neymar à Santos, ça donne quoi cette saison ?

Buts, blessure et frasques

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’une saison au Brésil se dispute sur une année civile, de janvier à décembre. Déterminant dans le maintien in extremis de Santos en fin d’année 2025 avec 5 buts (dont un triplé) et une passe décisive sur ses 4 derniers matchs de Serie A brésilienne, l’ancien Parisien était ensuite passé sur le billard après une blessure au genou. Revenu de sa convalescence à la mi-février, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção n’a disputé que 45% des minutes avec son club depuis le début de l’exercice 2026 (1 265 minutes disputées sur 2 790 possibles), pour seulement 14 titularisations sur les 31 rencontres officielles de son équipe.

En étant impliqué sur 10 buts toutes compétitions confondues (6 pions et 4 passes décisives), le capitaine de Santos est tout de même le deuxième joueur le plus décisif de son club, derrière Gabriel Barbosa (impliqué sur 13 buts en 23 matchs).

Au-delà de ses statistiques globalement honorables pour un joueur de 34 ans, Neymar s’est surtout distingué par ses frasques extrasportives dernièrement. Il s’est notamment embrouillé avec le fils de Robinho à l’entraînement avant de le gifler, et il a aussi fait parler de lui ce dimanche avec une erreur de changement qui a provoqué son courroux auprès des arbitres.

Du Neymar dans le texte, finalement.

Un documentaire sur Ronaldinho envoie Neymar à la retraite

VM

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