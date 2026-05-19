Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar

Le prince est de retour. Carlo Ancelotti a réveillé la ferveur du peuple brésilien ce lundi soir lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du monde. À l’énoncé du nom de Neymar, c’est tout un pays qui a chaviré de bonheur.

Les scènes de liesse se sont multipliées, dans la salle de conférences de presse mais également à l’extérieur du bâtiment et dans les rues, où les Brésiliens ont explosé de joie, forçant le sélectionneur italien à s’arrêter quelques secondes avant de poursuivre sa liste.

EMOCIÓN TOTAL EN BRASIL 🥲 🇧🇷 Así fue la IMPRESIONANTE REACCIÓN de los fanáticos brasileños que se encontraban en las afueras del espectáculo en el que Carlo Ancelotti anunció a NEYMAR CONVOCADO AL MUNDIAL. ¡Hasta las lágrimas! 🏆 🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/FZlQiF5v4q — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 18, 2026

Ancelotti freine les ardeurs

Ancelotti a profité de cette conférence de presse pour rappeler que Neymar aurait « le même rôle et les mêmes obligations que les 25 autres joueurs », avant d’ajouter : « Il jouera s’il le mérite. » Les cris de joie de l’assistance ne laissent aucun doute : qu’il joue ou non, les Brésiliens semblent heureux à l’idée de retrouver Neymar sous la tunique de la Seleção pour un nouveau Mondial. Le principal intéressé a quant à lui réagi avec un « J’y suis ! J’y suis ! » plein d’à-propos et d’émotion, dans les bras de son ami influenceur Cris Guedes.

Le Ney au milieu de la figure.

La réaction de Neymar à l'annonce de sa sélection