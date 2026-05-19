S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Pourquoi Grégory Lorenzi ne peut pas encore signer à l’OM

TC
22 Réactions
Pourquoi Grégory Lorenzi ne peut pas encore signer à l’OM

Le double jeu de Tommy Lee Lorenzi. Annoncé comme le prochain directeur sportif de l’OM après le départ de Medhi Benatia, Grégory Lorenzi enchaîne les tours de terrain et les bains de foule avec les supporters brestois chez les Pirates. Pourtant, l’ancien défenseur central n’a toujours pas signé son contrat chez les Olympiens, et la raison n’est pas due qu’à un simple contretemps.

En effet, Nice-Matin révèle que Lorenzi aurait d’ores et déjà signé un contrat avec l’OGC Nice, pleinement valable en cas de maintien en Ligue 1 des Aiglons. Un document qui bloque, pour le moment, son arrivée sur la Canebière. Mais c’est surtout le retournement de veste de Lorenzi qui passe très mal aux yeux des dirigeants du Gym, lesquels entendent bien faire valoir leurs droits pour récupérer l’ancien magicien de Bretagne.

Quelles issues possibles ?

En cas de maintien du Gym dans l’élite après son barrage contre l’AS Saint-Étienne, une seule solution semble apparaître comme l’issue inévitable de cette situation : le versement d’indemnités. Une pratique assez peu utilisée pour les directeurs sportifs, il faut le dire, mais beaucoup plus répandue lorsqu’il s’agit de joueurs signant dans un autre club à la dernière minute.

De son côté, L’Équipe indique que l’OM ne souhaite pas se positionner sur cette situation, estimant que le club n’est pas concerné.

Un DS pas encore marseillais qui a déjà des problèmes de DS marseillais.

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Logo de l'équipe OGC Nice
Wahi always him
  • Ligue 1
  • J31
  • Marseille-Nice (1-1)
Wahi always him

Wahi always him

Wahi always him
11
Revivez Marseille-Nice (1-1)
  • Ligue 1
  • J31
  • OM-Nice
Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
64
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.