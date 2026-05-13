Le superbe hommage du Stade brestois à Grégory Lorenzi

C’est ce qui s’appelle sortir par la grande porte. Après dix ans de bons et loyaux services, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade brestois, va quitter la Bretagne pour rejoindre l’Olympique de Marseille, où il a été officialisé ce mardi. Avant la rencontre face à Strasbourg ce mercredi, l’ancien défenseur a eu droit à une belle fête d’adieu, puisqu’il a été fait citoyen d’honneur de la Ville de Brest devant le public du Stade Francis-le-Blé. Le quadragénaire a ainsi reçu une médaille des mains du maire, Stéphane Roudaut.

« L’homme d’un des plus beaux buts de l’histoire du Stade brestois, retourné acrobatique en 2009 contre Lens (on vous file le lien pour rematter ça, c’est cadeau, NDLR) ! L’homme de la montée en Ligue 1 ! L’homme de la troisième place en Ligue 1 et de ce parcours en Ligue des champions ! Le plus brestois des Corses. J’ai l’honneur de lui remettre ce soir la médaille de la Ville de Brest pour son travail et ses dix années passées dans cette ville », a ainsi harangué Stéphane Roudaut.

On va juste faire semblant de ne pas avoir entendu ces légèrement gênants « Ici c’est : Greg ! Ici c’est : Greg ! ».

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