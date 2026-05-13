S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J29
  • Brest-Strasbourg

Le superbe hommage du Stade brestois à Grégory Lorenzi

FL
2 Réactions
Le superbe hommage du Stade brestois à Grégory Lorenzi

C’est ce qui s’appelle sortir par la grande porte. Après dix ans de bons et loyaux services, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade brestois, va quitter la Bretagne pour rejoindre l’Olympique de Marseille, où il a été officialisé ce mardi. Avant la rencontre face à Strasbourg ce mercredi, l’ancien défenseur a eu droit à une belle fête d’adieu, puisqu’il a été fait citoyen d’honneur de la Ville de Brest devant le public du Stade Francis-le-Blé. Le quadragénaire a ainsi reçu une médaille des mains du maire, Stéphane Roudaut.

« L’homme d’un des plus beaux buts de l’histoire du Stade brestois, retourné acrobatique en 2009 contre Lens (on vous file le lien pour rematter ça, c’est cadeau, NDLR) ! L’homme de la montée en Ligue 1 ! L’homme de la troisième place en Ligue 1 et de ce parcours en Ligue des champions ! Le plus brestois des Corses. J’ai l’honneur de lui remettre ce soir la médaille de la Ville de Brest pour son travail et ses dix années passées dans cette ville », a ainsi harangué Stéphane Roudaut.

On va juste faire semblant de ne pas avoir entendu ces légèrement gênants « Ici c’est : Greg ! Ici c’est : Greg ! ».

Le PSG quasiment champion de France

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
76
34

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.