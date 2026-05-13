Deux jours après les Trophées UNFP, voilà que le champagne est de nouveau de sortie ! Ce mercredi, l’UNFP, le syndicat des joueurs français, a annoncé que sa plainte contre la France concernant les conditions de travail des footballeurs professionnels avait été jugée recevable par le Comité européen des droits sociaux (CEDS). Il s’agit d’une première dans le sport professionnel européen.

Depuis plusieurs mois, le syndicat a engagé des procédures juridiques pour dénoncer l’enchaînement infernal des matchs. La plainte souligne la multiplication des compétitions, qui entraînent davantage de rencontres et, par conséquent, une dégradation des conditions de travail des joueurs.

UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DU SPORT ⚖️ L’UNFP se félicite de la décision du Comité européen des droits sociaux, qui a déclaré recevable à l’unanimité la plainte déposée contre la France concernant les droits fondamentaux des footballeurs professionnels au regard de la Charte… pic.twitter.com/Pv2cipO3CT — UNFP (@UNFP) May 13, 2026

« Un problème structurel »

L’UNFP pointe notamment la charge de travail, les temps de repos insuffisants ainsi que la santé physique et mentale des joueurs. « Les décisions des instances internationales, motivées par des considérations commerciales, ont activement sapé les conventions collectives conclues par les partenaires sociaux », estime le syndicat, qui se félicite de cette décision du CEDS, « une première dans l’histoire du sport ».

Cette victoire juridique a une haute importance symbolique. En considérant cette plainte recevable, le CEDS estime que les griefs dénoncés par l’UNFP méritent un examen approfondi. FIFPRO Europe, qui soutient la démarche de l’UNFP, salue une décision « historique » et dénonce un problème « structurel » lié au calendrier imposé par la FIFA.

Gianni Infantino dit qu’il ne voit pas le rapport.