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Rafael Nadal candidat à la présidence du Real Madrid ? La légende du tennis répond

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Rafael Nadal candidat à la présidence du Real Madrid ? La légende du tennis répond

Et Florentino Pérez passait la main à… Rafael Nadal ? Cette rumeur complètement folle enflamme la presse espagnole depuis que tonton Pérez a annoncé convoquer de nouvelles élections au Real Madrid. Supporter revendiqué des Merengue et socio du club depuis 2011, Rafael Nadal entretient une relation étroite avec l’homme d’affaires Enrique Riquelme, patron du groupe énergétique Cox et régulièrement présenté comme un possible opposant à Florentino Pérez, ce qui a contribué à entretenir les bruits de couloir.

Mais le rêve madrilène n’ira pas plus loin. Ce mercredi, la légende du tennis a coupé court aux spéculations dans un court message publié sur X : « J’ai lu des informations qui m’associent à d’éventuelles candidatures à la présidence du Real Madrid. Je tiens à préciser que ces informations sont fausses. »

On en profite quand même pour ouvrir un débat : qu’est-ce qui est plus fort entre gagner quatorze fois Roland-Garros et quinze fois la Ligue des champions ?

Une légende du Real Madrid ne veut pas d’un retour de Mourinho

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