Cette fois, Grégory Lorenzi quitte vraiment le navire

Kenavo. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le Stade brestois a officiellement acté le départ de Grégory Lorenzi à la fin de la saison. Ancien joueur du club de la Cité du Ponant, le Corse était revenu au club en 2016.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le SB29 a tenu à souligner les travaux de Lorenzi : « Sous sa direction sportive, le club a retrouvé la Ligue 1 en 2019, décroché une qualification historique pour la Ligue des champions et assuré sa présence pour une 8e saison consécutive dans l’élite du football français, un record. »

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Nice tient le bon bout

Fin avril déjà, Nice-Matin et Foot Mercato annonçaient que l’ancien défenseur de 42 ans devrait s’engager à l’OGC Nice à l’issue de la saison. La seule condition est que les Aiglons, 15es de Ligue 1, avec seulement trois petits points d’avance sur Auxerre, premier barragiste, parviennent à se maintenir dans l’élite. L’un des grands architectes des récentes belles saisons brestoises avait déjà été approché en 2024 par des clubs comme Lens, Rennes et déjà Nice.

Et maintenant, que va faire Éric Roy ?

Auxerre se rapproche du maintien après sa victoire facile contre Angers, le Paris FC tranquille contre Brest