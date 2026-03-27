L’OGC Nice cible un autre directeur sportif de Ligue 1

Enfin l’heure de mettre les voiles ? À la recherche d’un successeur à Florian Maurice, qui ne devrait plus être le directeur sportif de Nice à la fin de saison, les Aiglons seraient en discussion avec un autre dirigeant d’un club de Ligue 1. Selon les informations de Nice-Matin, confirmées par L’Équipe, Grégory Lorenzi et le Gym sont en négociations.

Déjà courtisé les saisons précédentes

Au Stade brestois depuis dix ans, le directeur sportif corse, qui a vécu l’épopée fantastique en Ligue des champions avec les Ty-Zefs, a donc l’opportunité de rejoindre le club azuréen dès cet été. Ce n’est pas la première fois que l’un des grands architectes des récentes belles saisons brestoises est approché, puisque déjà en 2024 des clubs comme Lens, Rennes et déjà Nice étaient intéressés par son profil. Avec sa capacité d’obtenir des résultats avec des moyens limités, l’ancien défenseur de 42 ans coche toutes les cases pour aider Nice à se révéler et redevenir compétitif malgré un budget en baisse.

Ce serait une lourde perte pour les Brestois.

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