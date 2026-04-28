Changement de cap pour Grégory Lorenzi

Passé du Finistère à la Côte d’Azur, Grégory Lorenzi va devoir refaire sa garde-robe la saison prochaine. Après dix ans passés au Stade brestois, le directeur sportif des Ty Zef devrait s’engager à l’OGC Nice, selon les informations de Foot Mercato et Nice-Matin.

Des sollicitations à foison

Arrivé à l’été 2016, alors que Brest était encore en Ligue 2, le directeur sportif a construit petit à petit une dream team capable d’être le petit Poucet d’une campagne de Ligue des champions inoubliable pour les Rouge et Blanc.

Avec un tel CV, plusieurs clubs français et européens avaient coché son nom comme l’OM, ASSE, Nottingham Forest et Crystal Palace, toujours selon Foot Mercato. Il succéderait donc à Florian Maurice et entamerait le début de la valse des directeurs sportifs.

Si c’est la solution pour que Nice fasse plus que trois points en Coupe d’Europe…

L’OGC Nice cible un autre directeur sportif de Ligue 1