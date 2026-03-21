Florian Maurice revient sur un échec niçois

Berné par Bâle, c’est pas banal. Dans un entretien accordé à L’Équipe, où il revient notamment sur les graves événements du début de saison avec les supporters, qui ont notamment conduit aux départs de Terem Moffi et Jérémie Boga, Florian Maurice s’est aussi penché sur le mercato estival manqué des Aiglons et notamment l’apport de Kevin Carlos, débarqué de Bâle pour environ six millions d’euros.

Les xG, ça ne fait pas tout.

S’il met en avant le fait de ne pas avoir été en recherche d’un attaquant « numéro 1 » du fait de la présence de Terem Moffi, il dit avoir fait confiance « aux rapports des recruteurs ». « Il sort de deux saisons à près de 15 buts à chaque fois, annonce-t-il au quotidien. Quand je vais sur les données, je vois un mec de 23-24 ans qui touche beaucoup le ballon dans la surface avec Bâle. »

Des indicateurs qui mettent en confiance, d’autant que le fameux Kevin se montre très efficace : « Il a marqué 13 fois la saison passée, dont aucun penalty, pour 13,1 d’expected goals, ce qui veut dire qu’il n’a même pas surperformé. Il a une vitesse maximale enregistrée à 33km/h, beaucoup de courses à haute intensité. Je me dis que ça se regarde. »

Et même un peu plus que ça, puisque Nice passe à la caisse et signe le joueur. Résultat, en 17 rencontres cette saison en Ligue 1, l’Espagnol attend toujours d’être décisif. Il y a bien deux petits buts inscrit en Ligue Europa, mais comme Nice a terminé 33e sur 36, ça n’a pas vraiment d’importance.

Et s’il débloquait son compteur en championnat face au PSG ce soir ?

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