Pierre Sage trouve le nul injuste

Cette fois-ci, pas de coup de gueule ! Après le nul concédé à Nice par Lens lors de la 32e journée de Ligue 1, Pierre Sage est apparu plutôt déçu sur Ligue 1+. Le Paris Saint-Germain ayant également lâché des points, le Racing a en effet loupé l’occasion de relancer le championnat. « Sur le match, on méritait un peu mieux, a ainsi indiqué l’entraîneur, qui a préféré s’arrêter sur la performance de ses joueurs. On n’a pas fait un grand match dans le déséquilibre, donc on s’est créé très peu de situations. On a eu du mal face à leur bloc bas, mais on a par contre été efficace sur les transitions qu’on a eues et ça nous a permis d’ouvrir le score. »

Une double peine frustrante

Et le coach du deuxième du classement de continuer, assez lucide dans ses propos : « C’est frustrant parce qu’en plus, on prend une double peine puisque ça fait carton rouge et on prend le but sur le coup franc derrière. À la fin, on est limite content de faire un partout en infériorité numérique face à une équipe qui poussait énormément. On fait une grosse erreur tactique sur le but, sur l’expulsion. Il y a deux ou trois détails qui ont fait qu’au final, ils ont eu cette opportunité-là. On a eu quelques problèmes de coordination sur notre ligne arrière tout au long de la rencontre et malheureusement, on a payé le prix fort sur celle-ci. »

Aux joueurs de demander pardon, maintenant ?

Lens manque de relancer le championnat