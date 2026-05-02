Arsenal relègue City à six points

Arsenal 3-0 Fulham

Buts : Gyökeres (9e, 45e+4), Saka (40e)

Sur tous les fronts. Avant de se remettre dans le bain de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Arsenal a roulé sur son voisin Fulham en Premier League (3-0). Le renard des surfaces Viktor Gyökeres a fait le plein de confiance en marquant deux fois : d’abord du gauche, sur un centre de Bukayo Saka – auteur d’un crochet dévastateur sur Jiménez – puis de la tête, sur un service de Leandro Trossard.

😱 OHHH SAKA ASPIRE RAÚL JIMÉNEZ AVANT UNE PASSE DÉCISIVE PARFAITE POUR GYÖKERES ! La réaction du jeune supporter des Gunners est juste géniale 🥹#ARSFUL sur CANAL+ | #PremierLeague pic.twitter.com/6VfX4p5yMf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 2, 2026

Le Suédois a aussi été passeur sur le but de Saka, qui a logé le ballon au ras du poteau. Malgré 18 tirs dont neuf cadrés en faveur des Gunners, le score n’a plus bougé. Arsenal prend donc six points d’avance sur Manchester City (qui compte deux matchs en retard) et soigne (un peu) sa différence de buts : avec +41, les hommes de Mikel Arteta peuvent espérer faire le match avec City, actuellement à +37.

Le choke n’est pas forcément inéluctable.

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