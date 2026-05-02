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L’Atlético assure grâce à ses nouveaux

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L’Atlético assure grâce à ses nouveaux

  Valence 0-2 Atlético de Madrid

Buts : Luque (74e) et Cubo (82e)

Une équipe bis, et alors ? En déplacement à Valence pour le compte de la 34e journée de Liga, l’Atlético de Madrid et ses remplaçants ont assuré. Les visiteurs ont même séduit, bien que l’ouverture du score signée Iker Luque (20 ans seulement) n’ait eu lieu qu’à un gros quart d’heure du terme.

Passeur décisif, Griezmann entré en jeu juste avant le premier but

Auteurs d’une bonne première période, les Colchoneros ont fait le break une poignée de minutes plus tard grâce à Cubo (18 piges !). La qualification en Ligue des champions est donc proche, le Real Betis se trouvant à 13 points. À noter que les deux buteurs, entrés en jeu, faisaient leur première apparition avec les Matelassiers et qu’Antoine Griezmann est sorti du banc à la 73e.

Et que dire de ce missile de Nahuel Molina, qui aurait mérité meilleur sort…

Griezmann régale avec l’Atlético

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