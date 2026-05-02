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Grosses performances pour Nicolas Pépé et Georges Mikautadze

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Grosses performances pour Nicolas Pépé et Georges Mikautadze

  Villarreal 5-1 Levante

Buts : Mikautadze (38e et 68e), Moleiro (62e), Buchanan (87e) et Pépé (90e) pour Villarreal // Espi (51e) pour Levante

Peut-être qu’il croisera l’Olympique lyonnais la saison prochaine, qui sait ? Car si ses anciens partenaires sont en bonne posture pour se qualifier en Ligue des champions, Georges Mikautadze a de son côté officiellement envoyé Villarreal en C1 ce samedi : après avoir explosé Levante sur un score apprécié par les amateurs de Ricard grâce à un doublé de son attaquant, le Sous-Marin jaune a validé son ticket pour la compétition européenne.

Deux anciens de Ligue 1 pour une C1

L’ex de Metz, qui a ouvert le score en première période en profitant d’une boulette adverse, a été bien aidé par Nicolas Pépé : ainsi, l’Ivoirien a réalisé deux passes décisives (dont une pour le Géorgien) et a inscrit le dernier but de son équipe. En face, les visiteurs entraînés par un certain Luis Castro demeurent avant-derniers du classement et resteront donc de bons candidats pour la deuxième division au terme de cette 34e journée de Liga.

L’entraîneur pourrait donc bien descendre avec deux clubs différents, comme le prévoit Waldemar Kita.

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