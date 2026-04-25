Luís Castro répond à Waldemar Kita

C’est Waldemar Kitacle. Quasiment condamné à la Ligue 2 après une saison kitastrophique, le FC Nantes joue sa survie à Rennes, ce dimanche (17h15). En réponse à une interview (lunaire) de Waldemar Kita, qui a argué que les entraîneurs prenaient les présidents « en otage » et que Luís Castro était un des pires entraîneurs qu’il a eus sous sa présidence (« Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année (il est aujourd’hui à Levante qui lutte pour son maintien). Je n’aurais pas dû prendre cet entraîneur sans expérience. […] Ce type-là est à côté, c’est un éducateur. Il ne peut pas réussir. »), le technicien portugais a décidé de lui répondre.

Viré en décembre, l’entraîneur portugais et son entourage ont décidé de ne pas « alimenter quelque polémique que ce soit », comme le rapporte Ouest-France. Avant d’ajouter : Le parcours professionnel de Luis Castro est largement reconnu par de nombreux acteurs du football. Pour preuve, après son départ du FC Nantes, il a été contacté par plusieurs clubs et, en l’espace de dix jours, a entamé un nouveau projet sportif, reflet de la confiance accordée à son profil et à ses compétences.

Une action en justice ?

Aujourd’hui à Levante, l’ancien demi-finaliste et barragiste en Ligue 2 avec Dunkerque a entamé une mission sauvetage des Valenciens, passés de la dernière place à la 18e, à deux points du premier non relégable. Castro et son entourage enchaînent : « Au cours de cette période, il [Castro] a présenté des propositions relatives à la planification de la structure de la saison et à la constitution de l’effectif, dans le cadre de ses fonctions, lesquelles n’ont pas été mises en œuvre. » Ils précisent enfin qu’une poursuite judiciaire est possible.« Luis Castro se réserve le droit, si nécessaire, d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation. »

Honneur, réputation et Kita, ça va ensemble ?

Pour Waldemar Kita, les entraîneurs « vous prennent en otage »