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Luis Enrique est triste pour le FC Nantes... et les Girondins de Bordeaux

VM
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Luis Enrique est triste pour le FC Nantes... et les Girondins de Bordeaux

Luis Enrique connaît ses classiques. Interrogé en conférence de presse sur la situation difficile du FC Nantes – qui file tout droit vers la relégation en Ligue 2 – à l’issue de la victoire parisienne face aux Canaris (3-0) ce mercredi soir, le coach espagnol a adressé ses pensées au club nantais… mais aussi à deux autres monuments du football français en difficulté.

« Quand tu vas à Nantes, c’est spécial »

« C’est typique, il y a toujours dans les championnats une équipe avec une histoire importante en difficulté. C’est comme ça le football de haut niveau, a d’abord concédé Luis Enrique, réaliste. Mais c’est vrai que quand tu vas à Nantes et que tu joues à l’extérieur, dans leur stade avec toute cette ambiance, c’est particulier, c’est spécial. Mais il y a des équipes qui sont en Ligue 2 et que je voudrais voir en Ligue 1 comme Saint-Étienne, qui est un club historique, ou Bordeaux aussi ! Il y a beaucoup d’équipes qui cherchent à retrouver la Ligue 1 et c’est dommage pour ces équipes qui ne le peuvent pas. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter. »

Rendez-vous en 2056 pour le premier affrontement entre Luis Enrique et les Girondins.

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