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Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur

VM
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Un club de Serie A dit ciao à son entraîneur

Bologna non parla più Italiano. Au sortir d’une saison globalement irrégulière avec 18 revers toutes compétitions, dont 14 dans la seule Serie A malgré la 8e position au classement (à seulement 3 points de l’Europe), les dirigeants de Bologne ont décidé d’entamer un nouveau cycle.

Le club d’Émilie-Romagne a officialisé le départ de son coach Vincenzo Italiano ce jeudi après-midi par le biais d’un communiqué : « Le Bologna FC 1909 annonce qu’un accord mutuel a été conclu avec Vincenzo Italiano pour mettre fin à son contrat (…) Le club tient à remercier Vincenzo pour la passion et le dévouement qui ont mené à bien son travail au cours de ces années, et qui resteront dans l’histoire du club. »

Direction Naples ?

Débarqué à Bologne en juin 2024 après s’être construit une flatteuse réputation du côté de la Spezia (2019-2021) puis de la Fiorentina (2021-2024), Vincenzo Italiano restera celui qui a permis aux Rossoblù de remporter la Coupe d’Italie en 2025, mettant alors un terme à une disette longue de 51 ans sans le moindre trophée. Il a aussi emmené le club bolonais en quarts de finale de la Ligue Europa cette saison, éliminant la Roma avant de tomber face au futur vainqueur Aston Villa.

D’après la presse italienne, le plus italien des techniciens est dans la short-list de Naples pour remplacer Antonio Conte, qui vient de claquer la porte sous le nez de De Laurentiis.

On nous dit dans l’oreillette que Vincent Français pourrait lui succéder.

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VM

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