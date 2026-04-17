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Une nouvelle preuve de la mauvaise forme du foot italien

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Une nouvelle preuve de la mauvaise forme du foot italien

Rien ne va plus. Éliminé en Ligue Europa avec Bologne, puis éliminé de la Ligue Conférence avec la Fiorentina… Le football italien le confirme encore : il n’est plus celui qu’on a longtemps connu. La preuve, pour la première fois depuis 2018-2019, aucune équipe italienne n’est qualifiée pour le dernier carré des coupes européennes.

Souviens-toi les années 1980

Plus dramatique encore, à titre de comparaison avec notre époque, il faut remonter en 1986 et 1987, lorsque trois compétitions européennes étaient jouées lors de la même saison (la Coupe des clubs champions, la Coupe des vainqueurs de coupes et la Coupe UEFA) pour ne voir aucune équipe italienne en demi-finales.

Cette année, les clubs transalpins sont aussi passés à côté de leurs chances en C1 : l’Atalanta, facilement battue par le Bayern Munich (1-4), ainsi que l’élimination surprise du finaliste 2025, l’Inter, sortie par les incroyables Norvégiens de Bodø/Glimt.

Pas de panique, une équipe italienne devrait gagner la Serie A.

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