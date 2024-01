La Fiorentina sort Bologne aux tirs au but

Fiorentina 0-0 (5-4 TAB) Bologne

La Viola s’invite dans le dernier carré.

Le premier quart de finale de la Coupe d’Italie 2023-24 a pris son temps avant de choisir un vainqueur. Et il a basculé de justesse en faveur de la Fiorentina, qui est venue à bout de Bologne, ce mardi à Artemio-Franchi (0-0, 5-4 TAB). En convertissant son tir au but, l’ancien Marseillais Maxime Lopez a propulsé le club de Florence en demie. Il y affrontera soit l’AC Milan, soit l’Atalanta Bergame.

Duel entre le quatrième et le cinquième de Serie A, ce derby des Apennins a été très équilibré à défaut d’être spectaculaire. Certes, les hommes de Thiago Motta ont davantage eu la possession du ballon et auraient pu ouvrir le score. Mais la tentative de Joshua Zirkzee (34e) et celle de Riccardo Orsolini (50e) ont tapé les montants. Et comme les protégés de Vincenzo Italiano ont eux aussi manqué de précision sur leurs quelques incursions dans la surface adverse, il est apparu inévitable que cette rencontre se termine aux tirs au but.

Battue par l’Inter en finale l’an passée (1-2), la Fiorentina est toujours en lice pour retenter sa chance.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen – Kayode, Milenković, Martínez Quarta (Mina, 110e), Ranieri – Lopez, Duncan (Mandragora, 72e) – Ikoné (Nzola, 60e), Barak (Bonaventura, 60e), Biraghi (Parisi, 72e) – Beltran (Arthur, 77e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Bologne (4-2-3-1) : Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi (Calafiori, 87e), Kristiansen – Freuler, Aebischer (Moro, 87e) – Ferguson, Orsolini, Saelemaekers – Zirkzee. Entraîneur : Thiago Motta.

