L'Inter s'adjuge la Coppa face à la Viola

Pourtant très mal embarquée face à la Fiorentina, l'Inter est parvenue à inverser la tendance en s'imposant 2-1, ce mercredi, et remporte donc sa deuxième Coupe d'Italie d'affilée. Et une nouvelle fois, les Nerazzurri peuvent remercier Super Lautaro.

Fiorentina 1-2 Inter

Buts : González (3e) pour la Viola // Lautaro Martínez (29e et 37e) pour l’Inter

La vie est plus simple avec Lautaro. Dans une finale intense et rythmée, l’Inter s’en est (de nouveau) remise à son attaquant argentin, auteur d’un doublé face à une Fiorentina qui a tout donné, surtout en seconde période où les hommes d’Italiano se sont montrés ultra-dominateurs (14 frappes lors du second acte). Mais comme souvent face aux Nerazzurri, cela n’a pas suffi. La bande de Guardiola est prévenue.

À la recherche de son premier trophée depuis 22 ans, la Fiorentina lance pourtant cette finale de la meilleure des manières. Sur sa première intrusion, l’écurie toscane trouve la faille : Bonaventura décale Ikoné, qui trouve Gonzàlez seul au second poteau. L’Argentin ne tremble pas et pousse le cuir dans les filets milanais (1-0, 3e). Menant au score, la Viola déroge alors à ses fidèles principes en laissant le cuir à l’Inter. Les Nerazzurri ont la possession, mais se montrent incapables de trouver la faille face à cette muraille florentine. Vincenzo Italiano donne une leçon à Simone Inzaghi. Mais le tacticien interiste revoit ses plans et comprend qu’il est préférable de laisser le ballon à son adversaire. Mais surtout, Simon la malice peut compter sur son attaquant au dégradé millimétré.

Lautaro time

Jusqu’ici très discret, Lautaro Martínez comprend que ses copains sont en panne d’inspiration. Le champion du monde profite des premiers espaces laissés par la défense toscane. Premier avertissement avec une sublime remise pour Džeko qui se retrouve seul face à Terracciano, mais le Bosnien manque complètement son geste (24e). Le taureau argentin prend la température et poignarde cinq minutes plus tard. Sur une ouverture de Brozović, Martínez égalise d’une frappe croisée (1-1, 29e). Alors que l’Inter jouait jusqu’à présent contre-nature, elle retrouve de sa superbe en procédant en transition rapide. De leur côté, alors qu’ils se montraient solides et disciplinés, les Florentins s’exposent beaucoup plus. Des largesses défensives sanctionnées de nouveau par Super Lautaro. Le numéro 10 nerazzurro est servi idéalement par Barella et fusille de nouveau le portier florentin d’une reprise de volée (2-1, 37e). En moins de dix minutes, l’Inter parvient à inverser la tendance et peut remercier son Argentin.

La Viola pousse, l’Inter résiste

Courant après le score, la Fiorentina multiplie les offensives face à un bloc bas de l’Inter. Faire le dos rond, les Nerazzurri en ont fait leur spécialité et attendaient ça avec impatience. Les possessions toscanes se multiplient donc, mais les actions sont rares, et il faut attendre les vingt dernières minutes pour voir la première véritable occasion florentine avec une frappe de González (72e). Incapables de concrétiser, les hommes d’Italiano se découvrent énormément et laissent de nombreux espaces à leurs adversaires. Les Interistes en profitent pour exploser en contre-attaque, mais butent sur un solide Terracciano, auteur d’une double parade devant Lukaku puis Dimarco (67e). Les minutes défilent, la Fiorentina domine toujours autant, sans parvenir à concrétiser. Vincenzo Italiano décide alors de jouer ses dernières cartes, avec notamment l’entrée de Jović. Un coaching qui aurait pu être payant. En effet, en l’espace de deux minutes, l’attaquant serbe se procure deux grosses occasions : une première repoussée par Handanović (79e) et la seconde qui passe juste à côté du montant (82e). L’Inter est au bord du gouffre face à ces vagues incessantes de la Viola. Dernière goutte de sueur avec une percée de González qui s’arrache et parvient à lober Handanović d’une tête, mais Acerbi est là pour sauver les siens devant sa ligne (87e). Comme souvent, les Nerazzurri ont subi, mais comme souvent, les Nerazzurri ont résisté. La bande de Simone Inzaghi remporte donc sa deuxième Coppa d’affilée face à une Fiorentina qui n’est pas parvenue à trouver la faille. Mais qu’elle se rassure, elle n’est pas la seule.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano – Biraghi, Martínez (Ranieri, 70e), Milenković, Dodô (Terzić, 82e ) – Castrovilli (Mandragora, 60e), Amrabat (Jović, 70e), Bonaventura – González, Arthur, Ikoné (Sottil, 60e) . Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2) : Handanović – Bastoni (De Vrij, 58e), Acerbi, Darmian – Dimarco, Çalhanoğlu, Brozović, Barella, Dumfries – Martínez (Gagliardini, 83e), Džeko (Lukaku, 58e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

