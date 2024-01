L’Inter fait sa loi à Florence et reprend les commandes de la Serie A

Fiorentina 0-1 Inter Milan

But : Lautaro Martínez (14e) pour les Nerazzurri

Qui peut arrêter cette Inter ?

De retour en Serie A après son escapade victorieuse en Arabie saoudite, l’Inter se déplaçait en Toscane pour affronter la Fiorentina. Les Nerazzurri ont fait le job en s’imposant (1-0) et reprennent la tête de la Serie A, avec toujours un match en moins. Avec cette défaite, la Viola perd sa quatrième place, chipée par l’Atalanta, victorieuse de l’Udinese.

Si la Viola a d’emblée le pied sur le ballon, elle se fait surprendre. Fidèles à leurs principes, les Interistes laissent le cuir à leur adversaire et attendent le moment fatidique pour frapper. D’un long ballon, Darmian lance Thuram qui déborde et centre pour Carlos Augusto, le Brésilien se voit déjà célébrer, mais Faraoni surgit et réalise un tacle héroïque (13e). Dans la foulée, les Interistes obtiennent un corner. Asllani trouve au premier poteau Lautaro Martínez, qui ouvre la marque d’une tête décroisée (0-1, 14e). Touchés mais pas coulés, les Florentins continuent à multiplier leurs offensives, mais butent sur une muraille milanaise. L’Inter est même proche de doubler la mise avec une frappe de Frattesi repoussée par Terracciano (33e). La première occasion de la Fiorentina intervient juste après, Bonaventura prenant sa chance, mais butant sur Sommer (34e).

Au retour des vestiaires, les Nerazzurri décident de reprendre le contrôle du match. Une maîtrise totale face à une Viola qui ne parvient pas à enflammer la rencontre. Dans l’incapacité de perforer le bloc interiste, les Florentins ont une occasion en or d’égaliser. D’une sortie kamikaze, Sommer dégomme Nzola. Après consultation de la VAR, l’arbitre accorde logiquement un penalty. Gonzàlez s’en charge, mais décide d’offrir un cadeau à Sommer qui stoppe sa frappe mollassonne sans difficulté (76e). Malgré un dernier quart d’heure dominé par les hommes d’Italiano, l’Inter fait le dos rond et ne rompt pas.

Un succès précieux avant la réception de la Juve, dimanche prochain.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Parisi (Milenković, 89e), Ranieri, Martínez, Faraoni – Duncan (Mandragora, 83e), Arthur (Lopez, 46e) – M’Bala Nzola, Bonaventura, Ikoné (Gonzàlez, 61e) – Beltrán (Barák, 83e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni (Acerbi, 60e), de Vrij, Pavard (Bisseck, 83e) – Carlos Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Frattesi, Darmian (Dumfries, 60e) – Martínez (Sánchez, 78e), Thuram (Arnautović, 60e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

L'Inter détruit la Fiorentina