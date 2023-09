L'Inter détruit la Fiorentina

Inter 4-0 Fiorentina

Buts : Thuram (23e), Martínez (53e,73e) et Çalhanoğlu (58e, S.P.) les Nerazzurri

Et un but, une passe décisive et un penalty provoqué par Marcus Thuram !

Comme son cousin, tout pareil. À la maison, l’Inter s’est baladée face à la Fiorentina. Large succès des Interistes (4-0) qui enchaînent une troisième victoires en trois matchs et rejoignent donc le Milan en tête du classement.

Une machine bleue et noire qui a néanmoins mis quelques minutes à démarrer. Face à une Viola solide et disciplinée, l’Inter galère à trouver la faille. Mais comme souvent, il n’en faut pas beaucoup aux Nerazzurri. Et sur un centre millimétré de Dimarco, Thuram lâche une tête rageuse et fait exploser San Siro (1-0, 23e). Premier but pour l’international français sous ses nouvelles couleurs, et quel but. Les hommes d’Inzaghi ont fait le plus dur et se montrent dès lors nettement plus incisifs contre une Fiorentina au bord du gouffre. Exceptée cette reprise aux 25 mètres de Bonaventura (14e), les Florentins sont inoffensifs. Tout le contraire de l’Inter qui multiplie les occasions, à l’image du coup-franc signé Çalhanoğlu repoussé par Christensen (41e) puis cette frappe croisée de Dumfries qui trouve le poteau droit florentin (50e).

Buteur, Thuram se mue en passeur et trouve Lautaro Martínez qui ne tergiverse pas et fusille la cage pour inscrire son quatrième caramel de la saison (2-0, 53e). Les Florentins n’y sont plus, Christensen est coupable d’une faute dans la surface sur Thuram. Calhanoglu se charge du penalty qu’il transforme sans trembler (3-0, 58e). Les tifosi milanais en veulent encore, ça tombe bien leur bomber argentin également. Sur un centre de Cuadrado, Lautaro Martínez fait parler sa finition chirurgicale et enfonce encore plus la bande à Italiano (4-0, 73e). Une démonstration totale de l’Inter.

Prochain match pour l’Inter …. le derby face au Milan. Notez dans votre agenda : samedi 16 septembre, 18 heures.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, de Vrij, Darmian – Dimarco (Carlos Augusto, 70e), Mkhitaryan, Çalhanoğlu (Aslani, 78e), Barella (Frattesi, 59e), Dumfries (Cuadrado, 70e) – Thuram (Arnautović, 70e), Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen – Biraghi, Ranieri, Milinković, Dodô – Mandragora, Arthur (Amatucci, 75e) – Kouame (Sottil, 46e), Bonaventura (Brekalo, 55e) , González (Infantino, 55e) – Beltrán (Nzola, 46e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

En 2023, le football italien a t-il vraiment tout perdu ?