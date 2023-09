Le Milan assure à Rome

Au-dessus de son adversaire romain pendant la première heure, le Milan s'est fait peur suite à l'exclusion de Tomori. Mais les Rossoneri s'imposent 2-1 finalement grâce à un but de Giroud et un bijou signé Rafael Leão.

AS Roma 1-2 AC Milan

Buts : Spinazzola (90e+2) pour les Giallorossi // Giroud (9e, S.P.) et Leão (48e) pour les Rossoneri

Nom : Giroud. Prénom : Olivier. Profession : trouble-fête.

Alors que le Stadio Olimpico pensait vivre une soirée magique avec, en préambule, l’accueil grandiose réservé à leur nouvelle recrue, Romelu Lukaku, le Chambérien est venu éteindre les festivités. Et c’est une nouvelle fois sur penalty que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France ouvre la marque (0-1, 9e). Un penalty obtenu à la suite d’une faute de Rui Patrício sur Loftus-Cheek. Une entame de match cinq étoiles du Milan qui vient climatiser un Stadio Olimpico des grands soirs.

Bien que leur tifosi soient gonflés à bloc, les Romains ont la tête sous l’eau. Le Milan délivre sa partition, domine très nettement, et sur un caramel de Théo Hernández, Pulisic est tout proche de doubler la mise, mais son coup de casque est repoussé par Rui Patrício (21e). Pour ne pas arranger les choses, la Roma perd à la demi-heure de jeu Houssem Aouar, touché musculairement et contraint de quitter le pré (30e). La lose. Maîtrise totale des Rossoneri qui multiplient les séquences de possession face à des Romains qui n’ont que leurs jambes pour courir désespérément après le cuir. Mais si le Milan domine outrageusement (69% de possession à la pause), l’écurie lombarde ne parvient pas à creuser l’écart, malgré les nombreuses situations offensives. Mais à l’image de Rafael Leão, les futurs adversaires du PSG manquent de lucidité dans les 25 mètres romains. On ne sait par quel miracle, mais à la pause, la Roma est toujours en vie.

Ange Rafael

Sublime, magnifique, exceptionnel. Difficile de trouver les mots pour qualifier ce but de Rafael Leão. Alors qu’il n’avait pas encore trouvé le chemin des filets en début de saison, l’international portugais décide de le faire avec la classe, en concluant d’un ciseau acrobatique un centre de Calabria (0-2, 48e). Les quelque 2500 tifosi milanais présents en parcage peuvent exulter.

RAFAAAAA!!! 🤯 — AC Milan (@acmilan) September 1, 2023

Abattus, les Giallorossi tentent tant bien que mal de développer des offensives. En face, le Milan reste sérieux et discipliné. Mais alors qu’ils vivent une soirée parfaite, les hommes de Pioli décident de se compliquer la tâche. Coupable d’une seconde faute sur Belotti, Tomori est exclu et laisse donc ses copains à dix (61e). La Roma en profite pour prendre le contrôle du cuir et s’installer dans le camp adverse, et sur une frappe sèche d’El Shaarawy repoussée par Maignan, se procure sa première occasion du match (68e). Le Milan recule et craque dans le money time. Spinazzola déclenche une frappe depuis l’entrée de surface, légèrement déviée par Kalulu, et trouve la faille (1-2, 90e+2). Les Rossoneri sont dans le dur, se refont forcément le scénario de leur dernière confrontation face aux Romains. Ces derniers poussent, mais en vain. Le score ne bougera plus. Un Milan à deux visages repart de Rome avec la victoire et s’installe provisoirement sur le trône de la Serie A.

AS Roma (3-4-2-1) : Patrício – Llorente, Smalling, Mancini (Pagano, 79e) – Zalewski, Paredes (Bove, 70e), Cristante, Çelik (Spinazzola, 70e) – El Shaarawy (Lukaku, 71e), Aouar (Pellegrini, 30e) – Belotti. Entraîneur : José Mourinho.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw, Calabria – Reijnders, Krunić, Loftus-Cheek (Kalulu, 65e) – Leão (Okafor, 76e), Giroud (Pobega, 70e), Pulisic (Chukwueze, 76e). Entraîneur : Stefano Pioli.

