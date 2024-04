Pronostic AS Roma Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen reste invaincu contre la Roma

L’une des demi-finales de l’Europa League oppose l’AS Roma au Bayer Leverkusen. La formation italienne est une spécialiste des coupes européennes ces dernières années puisqu’après son titre en Conference League il y a deux ans, elle avait atteint la finale de l’EL face au FC Séville l’an passé en battant d’ailleurs Leverkusen en demie. Pour ce nouvel exercice, la Louve est parvenue à se hisser dans le dernier carré. En finissant en 2e position de son groupe derrière le Slavia Prague, la Roma a été contrainte de disputer un barrage, remporté, face au Feyenoord. Par la suite, les partenaires de Lukaku ont pris le dessus sur Brighton et contre le Milan AC en quart de finale. Cette saison a pris un tournant avec le départ de Mourinho et l’arrivée de De Rossi. L’ancien milieu de terrain romain a reboosté son équipe qui est en course sur tous les tableaux. En plus de cette demi-finale d’EL, la Roma cherche à décrocher sa qualif’ pour la C1. Actuellement, la Louve occupe la 5e place mais compte 1 match de plus que l’Atalanta Bergame qui se classe juste derrière. Le week-end dernier, les Giallorossi ont laissé des points en route à Naples (2-2). Pour affronter le Bayer, De Rossi compte sur les Dybala, El Shaarawy, Pellegrini, Angelino ou Abraham.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Le Bayer est LA sensation de l’année. Avec son budget limité par rapport aux grosses cylindrées allemandes (Bayern ou Borussia Dortmund), le club de Leverkusen vient de réaliser un exploit majeur en remportant la Bundesliga, mettant fin à la longue hégémonie du Bayern Munich. Le grand artisan de ce titre est évidemment Xabi Alonso, qui a repris le club au plus bas et a fait de lui le champion d’Allemagne. Depuis l’entame de saison, les partenaires de Xhaka sont invaincus toutes compétitions confondues. Le Bayer souhaiterait conserver son invincibilité, ce qui signifierait qu’il a ajouté 2 lignes supplémentaires à son palmarès avec la Coupe d’Allemagne (finale à venir contre Kaiserslautern) et donc cette Europa League où ils affrontent la Roma. Pour atteindre ce cap, les hommes d’Alonso se sont notamment défaits de Qarabag et de West Ham, souvent avec des fins de matchs dantesques. Le week-end dernier en Bundesliga, le Bayer nous a fait sa grande spécialité avec une égalisation dans le temps additionnel ce qui fut déjà le cas à Dortmund lors de la journée précédente. Avec les Xhaka, Andrich, Wirtz ou Grimaldo, le Bayer possède un effectif qui devrait lui permettre de signer au moins un nul dans la Ville éternelle.

► Le pari « Victoire Bayer ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,60 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,40 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 340€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Roma – Bayer Leverkusen :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Roma Bayer Leverkusen détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !