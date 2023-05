La Fiorentina finaliste de Ligue Europa Conférence

FC Bâle 1-3 Fiorentina

Buts : Amdouni (55e) pour les RotBlau // González (35e et 72e) et Barák (120e+9) pour la Viola

Surprise à l’Artemio Franchi une semaine auparavant, la Fiorentina s’est chargée de renverser le FC Bâle au Parc Saint-Jacques ce jeudi soir (1-3), pour défier West Ham en finale de la Ligue Europa Conférence.

Dans une partie tendue par l’enjeu, les Bâlois n’auront jamais su montrer leurs pleines capacités. Ainsi, après une frappe à l’entrée de la surface et non cadrée d’Andy Diouf (20e), les hôtes disparaissent. Suffisant pour offrir les plus belles situations aux Toscans, dont Cristiano Biraghi, idéalement servi en retrait par Gaetano Castrovilli, mais manquant la cible (25e). Un contretemps, puisque dans la foulée, Biraghi se rachète en déposant son corner sur le crâne oublié de Nicolás González à la conclusion (0-1, 35e). Égalité sur les deux rencontres à la pause.

La piqûre de rappel est conséquente, mais donne l’effet inverse pour la Viola. Pris dans l’euphorie au retour des vestiaires, les hommes de Vincenzo Italiano laissent des espaces derrière, profitant à l’excellent Zeki Amdouni. Parti sur un long ballon d’Andy Pelmard, l’attaquant envoie Igor au sol d’un grand pont dans la surface, avant d’ajuster son plat du pied droit (1-1, 55e). Le défenseur brésilien est d’ailleurs remplacé sur le but. Mais comme pour la Fiorentina, ce but endort Bâle. Et s’il s’est montré décisif devant, Amdouni se montre malchanceux derrière. Gêné par le mauvais renvoi de Kasim Nuhu, le buteur repousse en effet le ballon de la main dans la course de González au point de penalty, venu allumer Marvin Hitz pour envoyer tout le monde en prolongation (1-2, 72e). 30 minutes en plus, qu’Antonin Barák – à peine entré en jeu – se charge de clore au bout du bout, en catapultant d’une volée le nouveau dégagement raté du duo Nuhu-Pelmard (1-3, 90e+9). Florence va vivre sa cinquième finale européenne !

FC Bâle (3-4-3) : Hitz – Pelmard, Nuhu, Lang – Calafiori, Burger (Males, 105e), Xhaka (Frei, 89e), Ndoye – Diouf, Amdouni, Augustin (Zeqiri, 81e). Entraîneur : Heiko Vogel.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano – Dodô, Milenković, Igor (Ranieri, 55e), Biraghi – Bonaventura (Barák, 105e), Amrabat, Castrovilli (Mandragora, 120e+2) – González, Cabral (Jović, 90e), Brekalo (Ikoné, 46e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

