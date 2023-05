Pronostic FC Bâle Fiorentina : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina renverse Bâle

Le FC Bâle est la sensation de cette Conference League. Annoncé à chaque tour comme l’outsider, le club suisse déjoue les pronostics. Sur son parcours, le club bâlois s’est défait du champion turc Trabzonspor, du Slovan Bratislava, de l’OGC Nice, et a chaque fois en renversant la situation. Cette fois, Bâle a pris une option sur la qualification pour la finale en s’imposant à Florence (1-2). Ce résultat n’est pas immérité car la formation helvète a posé de sérieux problèmes à l’arrière-garde italienne. Le meilleur buteur Amdouni offrant la victoire aux siens en toute fin de rencontre. Le FC Bâle semble avoir abandonné le championnat pour se concentrer sur cette coupe européenne. En effet, les Suisses ont perdu largement face à St Galien le week-end dernier (6-1). Lors de cette dernière rencontre, le FC Bâle se présentait avec seulement 2 titulaires présents à Florence, Diouf et Lang. Suspendu longuement en championnat, Taulant Xhaka retrouvera sa place.

De son côté, la Fiorentina se présentait en tant que favori lors du match aller et n’a certainement pas mis les ingrédients nécessaires pour décrocher la victoire malgré une ouverture de score. La Viola est donc désormais contrainte de réaliser un exploit en terre helvète. A l’instar du FC Bâle, la Fio’ avait aligné une équipe remaniée le week-end dernier. Cependant, ce choix s’est avéré payant puisque les Toscans ont dominé l’Udinese (2-0) grâce à Castrovilli et Bonaventura (entré en cours de rencontre). Lors de son parcours européen, la formation italienne s’est montrée très forte loin de ses bases avec de très beaux succès obtenus face à Braga (0-4), Sivasspor (1-4) et lors des quarts contre le Lech Poznan (1-4). Avec Ikoné, Amrabat et son meilleur buteur Cabral (buteur encore d’ailleurs à l’aller face à son ancien club), la Viola dispose des hommes pour renverser la vapeur lors de ce match retour. Au-dessus sur le papier et impressionnante globalement sur l’année civile 2023, la Fiorentina devrait se reprendre en Suisse et décrocher la victoire.

