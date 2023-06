Euro Espoirs : l'Italie se fait peur mais s'impose face à la Suisse

Suisse 2-3 Italie

Buts : Imeri (47e) et Amdouni (52e) pour la Suisse // Pirola (6e), Gnonto (11e) et Parisi (45+4) pour l’Italie

Plus la bataille est dure, plus la victoire est belle.

Après être rentrée au vestiaire avec trois pions d’avance, l’Italie a vu la Suisse revenir dans cette rencontre grâce à une superbe seconde période. Mais dans la douleur, ce sont finalement bien les Azzurrini qui arrachent ce (très) précieux succès.

Quatre jours après la défaite controversée face aux Bleuets, les Italiens étaient dans l’obligation de s’imposer. Conquérante dès les premières minutes, l’Italie parvient à ouvrir la marque par l’intermédiaire de Pirola sur un corner de Tonali (0-1, 6e). Et face à une Nati endormie, les Azzurrini enfoncent le clou : Bellanova déborde dans son couloir et dépose un bonbon pour Gnonto qui s’y prend à deux fois pour pousser le cuir dans le fond des filets (0-2, 11e). Mais la Suisse ne s’avoue pas vaincue et se procure de véritables occasions, notamment avec cette frappe de Rieder contrée par un tacle de Paresi (28e). Et ce manque de réussite de la Nati se fait sanctionner. Parisi profite de la passivité défensive adverse – et particulièrement de Blum – pour creuser l’écart (0-3, 45+4). Sans être étincelante mais diablement efficace, l’Italie inflige alors une correction à la Suisse.

Mais malgré ce score fleuve, les Helvètes continuent à developper un jeu offensif. Et leurs efforts sont immédiatement récompensés. En profitant d’un mauvais dégagement d’Okoli, Imeri trouve la faille d’une frappe limpide entrée de surface (1-3, 47e). Cinq minutes plus tard, Amdouni s’amuse dans la défense transalpine et réduit la marque (2-3, 52e). Le match est totalement relancé. Conscients que la situation devient critique, les Azzurrini se remettent à jouer au ballon. Mais sur une contre-attaque parfaitement amenée, Males se retrouve seul face au portier mais l’attaquant du FC Bâle manque complètement son geste et par la même occasion, le cadre (74e). Une ultime occasion que la Suisse va cruellement regretter. Le score ne bougera plus, l’Italie s’est offerte une petite frayeur mais s’impose finalement.

Un succès qui permet aux hommes de Nicolato de recoller avec leur adversaire du jour, et se relancent dans la course à la qualification.

Suisse (4-4-2) : Saipi – Omeragic, Burch (Vouilloz, 86e), Stergiou, Blum (Males, 46e) – Ndoye (Stojilković, 92e), Jasari, Sohm, Imeri (Vonmoos, 86e) – Rieder, Amdouni. Entraîneur : Patrick Rahmen.

Italie (3-5-2) : Carnesecchi – Scalvini, Pirola (Lovato, 72e), Okoli – Parisi, Tonali, Rovella (Ricci, 71e), Bove, Bellanova – Gnonto (Colombo, 71e), Pellegri (Cancellieri, 46e, Cambiaghi, 93e). Entraîneur : Paolo Nicolato.

