Pronostic Suisse Italie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Un Suisse – Italie avec des buts de chaque côté

Deuxième de son groupe de qualification pour ce championnat d’Europe derrière les Pays Bas, la Suisse a tout de même décroché directement son ticket pour l’Euro en finissant meilleur second de toutes les poules. La préparation pour cette compétition ne fut pas idéale avec plusieurs défaites dont la dernière en date face à l’Allemagne à quelques jours du début de l’Euro. En revanche, les Suisses ont très bien lancé leur championnat d’Europe en s’imposant face à la Norvège. Rapidement menés au score, les Helvètes ont renversé la partie grâce à un Kastriot Imeri très inspiré. Passeur sur le premier but, le joueur des Young Boys de Berne a ensuite inscrit le but de la victoire. En plus du milieu de Berne, la Suisse possède d’excellents attaquants avec Dan Ndoye, buteur contre la Norvège, et la sensation du moment Zeki Amdouni. Après avoir brillé avec le FC Bâle et la Nati, l’attaquant helvète a décidé de participer à l’Euro U21.

