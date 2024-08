Marc Bourrier, ancien entraîneur de l’OM et des Bleuets, est décédé

La FFF a informé ce lundi du décès de Marc Bourrier à l’âge de 89 ans.. Après une carrière de milieu de terrain qui l’aura vu traverser la France, du SO Montpellier à Toulon en passant par Lens, il était devenu un entraîneur de renom : adjoint de Michel Hidalgo puis de Henri Michel en équipe de France de 1976 à 1988, Bourrier était donc membre du staff des Bleus lors des Coupes du monde 1982 et 1986 et de l’Euro 1984, premier trophée majeur de la France. Il est également le seul coach à avoir remporté l’Euro Espoirs avec les Bleuets. C’était en 1988, avec notamment Laurent Blanc ou Éric Cantona sous ses ordres.

Succédant à Raymond Goethals, il avait pris les rênes de l’OM version D2 en 1993, et avait permis au club empêtré dans l’affaire VA-OM de remonter dans la foulée. Il avait ensuite entraîné le FC Sète et Olympique d’Alès. Le district de l’Hérault a publié un message pour lui rendre hommage : « Marc, natif de Ganges, a œuvré pour le foot héraultais en tant que Président de la commission technique et Président de l’amicale des éducateurs de l’Hérault. Il était représentant des éducateurs au comité directeur de la Ligue du Languedoc Roussillon. Merci Marc pour ton engagement et ta gentillesse, nous garderons de toi de très bons souvenirs. La famille du football présente à son épouse et son fils Jean Marc leurs condoléances les plus attristées. »

La rédaction de So Foot présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

